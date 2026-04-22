Un uomo di 35 anni è accusato di adescare minori offrendo loro tra 500 e 2.000 euro per fare sesso

Un uomo di 35 anni, residente nell’Altotevere e con un impiego in provincia di Arezzo, è stato indagato per aver offerto denaro tra i 500 e i 2.000 euro a minori sui social network, con l’obiettivo di ottenere rapporti sessuali. L’indagine riguarda accuse di adescamento di minori e di prostituzione minorile, e l’uomo è stato coinvolto in un’indagine condotta dalle forze dell’ordine.