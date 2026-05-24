Lutto nel mondo della cultura addio alla storica dell’arte Brizia Minerva

Notizia in breve

Lutto nel mondo culturale del Salento, dove si è spenta a 62 anni la storica dell’arte Brizia Minerva. Figura di rilievo nel settore, era responsabile scientifico della pinacoteca del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce. Minerva era nota per il suo ruolo nella valorizzazione del patrimonio artistico pugliese e per la sua attività come volto del museo. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra addetti ai lavori e appassionati.