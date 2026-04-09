I Tiromancino annunciano un nuovo tour nei teatri italiani, in concomitanza con l’uscita del loro album più recente. Il cantante ha dichiarato di aver giurato di non realizzare più nuovi dischi, ma le esperienze vissute hanno portato alla creazione di nuove canzoni. La tournée si intitola

Pensavano di aver detto tutto, di aver chiuso un cerchio e di essere soddisfatti così. Poi però le esperienze della vita hanno portato nuove canzoni ed eccoli di nuovo qui: i Tiromancino tornano con la tournée di Quando meno me lo aspetto, il nuovo album uscito a febbraio. Il tour li porterà a esibirsi live nei teatri di tutta Italia e ha il sapore di una rinascita, di una ripartenza, di una nuova fase artistica per il gruppo romano che è pronto a rimettersi in gioco con un progetto più intimo. L’obiettivo? Ristabilire un contatto più diretto, autentico e quasi confidenziale con il pubblico. Il nuovo tour dei Tiromancino. Il nuovo viaggio live dei Tiromancino si chiama Quando meno me lo aspetto tour e già dal titolo si capisce molto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tiromancino, il nuovo tour nei teatri d’Italia. Zampaglione: “Avevo giurato di non fare più album

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Tiromancino tornano nei teatri con il tour 'Quando meno me lo aspetto'I Tiromancino, guidati da Federico Zampaglione, annunciano il loro atteso ritorno sui palchi dei teatri italiani con il tour intitolato ‘ Quando meno me lo aspetto ’. Questa nuova tournée, che segue l ... it.blastingnews.com

I Tiromancino tornano a teatro con 'Quando meno me lo aspetto tour', prima tappa il 10 aprile a RomaUn ritorno atteso, che riporta Federico Zampaglione e la sua band in una dimensione che lui stesso definisce 'intima, limpida, emotivamente palpabile'. adnkronos.com

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