Electrolux ha annunciato la perdita di circa 1.700 posti di lavoro, portando la Regione a chiedere un intervento urgente al Ministero delle imprese e del Made in Italy. La riorganizzazione europea dell’azienda potrebbe coinvolgere anche le piccole imprese del Friuli, che si trovano a dover affrontare possibili ripercussioni. La richiesta di supporto mira a tutelare l’occupazione e a valutare gli effetti di questa trasformazione sul territorio.

? Domande chiave Come influirà la riorganizzazione europea sulle piccole imprese del Friuli?. Perché la Regione ha chiesto l'intervento immediato del Ministero?. Quali sono i piani industriali segreti di Electrolux per Porcia?. Chi proteggerà l'indotto locale dall'effetto domino degli esuberi?.? In Breve Assessori Bini e Rosolen chiedono tavolo urgente al Mimit a Trieste. Rischio contrazione strutturale per l'indotto e le PMI del Friuli Venezia Giulia. Piano di riorganizzazione europea minaccia la filiera produttiva di Porcia. Intervento regionale mirato a proteggere i lavoratori e il sistema locale. Gli assessori regionali Bini e Rosolen hanno espresso forte preoccupazione a Trieste per la notizia degli esuberi che colpiscono 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Electrolux, allarme per 1.700 esuberi: la Regione chiede al Mimit

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