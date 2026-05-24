L’Orchestra Leonore prepara il gran finale

L’Orchestra Leonore si prepara a concludere la stagione con un concerto finale. La formazione musicale ha portato avanti un programma ricco di esibizioni durante l’anno, ottenendo recensioni positive. La serata conclusiva si terrà nel teatro principale e vedrà l’esecuzione di pezzi di compositori classici. L’orchestra è composta da musicisti professionisti e studenti, che hanno collaborato per tutta la stagione. La data e l’orario dell’evento sono stati comunicati ufficialmente.

L’Orchestra Leonore si appresta al gran finale per coronare una stagione piena di successi. La compagine pistoiese sarà in trasferta mercoledì 27 maggio alle 21 al Teatro Politeama Pratese e il giorno dopo al Bologna Festival, forte del grande successo delle Nozze di Figaro che nello scorso aprile al Teatro Pacini di Pescia hanno completato il progetto dedicato alla trilogia mozartiana. Sul podio sale Daniele Giorgi, direttore artistico e anima musicale. Un bilancio di quest’ultima edizione? "A oltre 10 anni dall’inizio di questa avventura sono molto contento. Leonore è composta da professionisti eccellenti che suonano nelle più grandi orchestre e nei più prestigiosi gruppi da camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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