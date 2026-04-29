Nostalgia d’Oriente | violino e orchestra per il gran finale al Teatro Diego Fabbri
Mercoledì 6 maggio alle 21, al Teatro Diego Fabbri di Forlì, si terrà il concerto intitolato “Nostalgia d’Oriente”. L’evento rappresenta il finale della rassegna “Metamorphosen” organizzata da ForlìMusica. Sul palco, un violino e un’orchestra eseguiranno un programma musicale che richiama atmosfere orientali. La serata conclude la serie di eventi musicali iniziata nelle settimane precedenti.
Con il concerto “Nostalgia d’Oriente” si chiude la rassegna “Metamorphosen” di ForlìMusica, mercoledì 6 maggio (ore 21.00) al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Un vero e proprio viaggio emozionale tra la fiaba e la musica russa, che vedrà sul palco il violinista Simon Zhu, vincitore del prestigioso.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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