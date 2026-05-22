Il gran finale al Politeama | Malofeev e l’Orchestra Leonore a Prato

Il concerto di chiusura della stagione si svolgerà al Politeama di Prato, con la partecipazione dell’Orchestra Leonore e del pianista internazionale Malofeev. La serata rappresenta un cambio di sede rispetto agli scorsi anni, quando l’evento si teneva al Teatro Manzoni. La presenza di Malofeev e dell’Orchestra Leonore ha attirato l’attenzione di pubblico e media, confermando la volontà di offrire un appuntamento musicale di rilievo in una location diversa.

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? Domande chiave Chi è il pianista internazionale che chiuderà la stagione al Politeama?. Perché il gran finale si è spostato dal Teatro Manzoni a Prato?. Cosa accomuna l'età del solista alla composizione di Grieg?. Perché questo concerto è interamente dedicato alla memoria di Luca Iozzelli?.? In Breve Programma include brani di Palmgren, Grieg e la Sinfonia n. 6 di?aikovskij.. Evento dedicato alla memoria di Luca Iozzelli con direzione di Daniele Giorgi.. Sede scelta al Politeama Pratese per restauri al Teatro Manzoni di Pistoia.. Biglietti disponibili a prezzi tra 9 e 28 euro presso varie biglietterie.. Mercoledì 27 maggio alle ore 21 l’Orchestra Leonore porterà il proprio repertorio sinfonico sul palco del Teatro Politeama Pratese, segnando la conclusione della Stagione Musicale 202526 promossa dalla Fondazione Teatri di Pistoia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il gran finale al Politeama: Malofeev e l’Orchestra Leonore a Prato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nostalgia d’Oriente: violino e orchestra per il gran finale al Teatro Diego FabbriCon il concerto “Nostalgia d’Oriente” si chiude la rassegna “Metamorphosen” di ForlìMusica, mercoledì 6 maggio (ore 21. Gran finale per il festival 'Deportibus': in Darsena fuochi d'artificio, droni luminosi e l'orchestra La CorelliDeportibus, il festival dei porti in scena a Ravenna fino a domani si chiude in grande con uno spettacolo finale di droni e fuochi d'artificio.