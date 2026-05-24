Le elezioni amministrative in Lombardia si svolgono in 93 Comuni, tra cui Lecco e Mantova, considerati i punti chiave. Le urne sono aperte nei seggi allestiti in diverse località, dai 62mila abitanti di Vigevano ai 35 di Pedesina. La campagna elettorale si concentra sul rinnovo delle amministrazioni comunali, con il centrosinistra che punta a confermare i risultati ottenuti in precedenza. Le operazioni di voto avvengono nel rispetto delle procedure anti-Covid.

Milano, 24 maggio 2026 – Dai 62mila di Vigevano, agli appena 35 di Pedesina. Le amministrative in Lombardia riguardano 93 Comuni. In larga maggioranza, la consultazione che si apre stamani alle 7 è figlia del Covid, ovvero del rinvio delle elezioni che originariamente erano previste nella seconda metà del 2020, in piena seconda ondata, e furono portate alla primavera successiva. Da qui, una consultazione con numeri ridotti che in Lombardia riguarda, appunto, appena 93 centri, la gran parte piccoli. Il più popoloso, come accennato, è Vigevano, dove si schierano sei candidati, e tra questi corre, con Democrazia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo, Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia al voto nei seggi del Covid. Lecco e Mantova le partite chiave: il centrosinistra spera nel bis

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