Mulini storici la Lombardia li vuole salvare | Lecco spera

In Lombardia ci sono più di 700 mulini storici, realizzati tra il Medioevo e il Novecento. La regione si sta muovendo per preservare questi edifici, che si trovano principalmente lungo fiumi e canali nelle province di Lecco, Milano e Monza-Brianza. La speranza è che alcuni di questi mulini possano essere restaurati e valorizzati come testimonianza del passato.

700 strutture da tutelare tra censimento, fondi e una settimana dedicata. Il consigliere lecchese Zamperini: "Ho visitato il Mulino del Pepott di Perledo e il Molino Maufet di Colico, ora arrivano strumenti concreti" Sono oltre 700 i mulini storici lombardi costruiti dal Medioevo fino al Novecento, molti dei quali concentrati lungo fiumi e canali navigabili nelle province di Lecco, Milano e Monza-Brianza. Per tutelarli e valorizzarli, la Commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera a un progetto di legge dedicato, istituendo anche la Settimana Regionale dei Mulini Storici. Un provvedimento che riguarda da vicino anche il territorio lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Coppie giovani e botteghe artigianali, così il Comune vuole salvare i rioni storici dalla desertificazioneIl 45% in meno di residenti a Trastevere, il 38% in meno in tutto il I municipio. Il capo di Moon Studios critica la strategia di Xbox: spera in modifiche radicali per salvare l’aziendaIl capo di Moon Studios, Thomas Mahler, ha pubblicato una lunga riflessione sui recenti cambiamenti ai vertici di Microsoft Gaming, esprimendo... Approfondimenti e contenuti su Mulini storici. Temi più discussi: Mulini storici, la Lombardia li vuole salvare: Lecco spera; La Lombardia più bella è in primavera, 7 borghi da vedere senza folla; I 10 borghi sull’acqua più belli da visitare in Italia. Mulini storici, la Lombardia li vuole salvare: Lecco spera700 strutture da tutelare tra censimento, fondi e una settimana dedicata. Il consigliere lecchese Zamperini: Ho visitato il Mulino del Pepott di Perledo e il Molino Maufet di Colico, ora arrivano str ... leccotoday.it Lombardia: in Commissione Cultura via libera al progetto di legge su mulini storiciLa Commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi il progetto di legge per la tutela, la valorizzazione ... agenzianova.com https://www.lagendanews.com/mulini-storici-del-piemonte-al-consiglio-regionale-piemonte/ - facebook.com facebook