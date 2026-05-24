Lo spettacolo dei delfini nelle acque di Castel Volturno

Notizia in breve

Numerosi cittadini hanno segnalato l’avvistamento di diversi delfini nelle acque di Castel Volturno, davanti a Pinetamare, nella giornata di domenica 24 maggio 2026. L’evento si è verificato nel tratto di mare di fronte alla località turistica, attirando l’attenzione di chi si trovava in zona. L’avvistamento è stato riferito da più testimoni, senza che siano state riportate segnalazioni di incidenti o danni legati alla presenza degli animali marini.