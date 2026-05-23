Lo spettacolo dei delfini nel golfo incanta ancora | l' ultimo avvistamento a Grignano VIDEO
Un video mostra una coppia di delfini nel golfo di Trieste, ripreso oggi, 22 maggio, a Grignano. L’avvistamento è stato segnalato da un lettore e il video è stato condiviso nelle ore successive. Nessuna informazione aggiuntiva sulla durata o sulla posizione precisa dell’osservazione.
Ancora un avvistamento di delfini nel golfo di Trieste. A inviare il video della coppia di cetacei oggi, 22 maggio, è stato un lettore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Delfini: santa Marta (Colombia)
Sullo stesso argomento
Delfini a Manfredonia, l’avvistamento poco fa nel porto industriale, il videoMANFREDONIA - Il Golfo di Manfredonia si conferma un habitat privilegiato per i cetacei.
Dove vive lo squalo mako in Italia, l’ultimo avvistamento a Gallipoli: le imbarcazioni lo incuriosisconoUno squalo mako (Isurus oxyrinchus) è stato avvistato al largo di Gallipoli, in Salento, dove ha urtato una barca di pescatori.
Lo spettacolo dei delfini che danzano nelle acque di Porto FrailisIl mare di Porto Frailis offre un suggestivo spettacolo naturale: la danza di un branco di delfini che nuota e gioca. Emozione straordinaria per chi ha assistito all’evento, non certo raro da queste ... unionesarda.it
Lo spettacolo dei delfini che nuotano nel porto di Civitanova sotto gli occhi stupiti dei passantiCivitanova, 24 gennaio 2026 – Un delfino che nuota sereno tra le acque calme del porto, sotto gli occhi stupiti dei tanti passanti che affollano la banchina. È la scena ripresa da un video che è stato ... ilrestodelcarlino.it