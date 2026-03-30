Il caso Lukaku al Napoli si avvicina a una fase cruciale, con il club che ha convocato l’attaccante a Castel Volturno. La situazione resta al centro dell’attenzione, mentre si avvicinano le prossime decisioni ufficiali. La convocazione segue settimane di discussioni e incertezze sulla posizione dell’attaccante nel progetto della squadra.

"> Il caso Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli e si avvia verso ore decisive. Come riportato da Repubblica Napoli, l’attaccante belga ha scelto di restare a Bruxelles per lavorare sulla condizione fisica, disertando la convocazione a Castel Volturno e aprendo così uno strappo con il club. Repubblica Napoli evidenzia come la decisione sia stata presa in autonomia, senza alcun accordo con la società. La posizione del Napoli è netta. Repubblica Napoli sottolinea che De Laurentiis, Conte e Manna hanno deciso di adottare la linea della fermezza: Lukaku dovrà rientrare immediatamente, altrimenti scatterà l’esclusione dalla rosa a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Per Lukaku è l’ultima “chiamata”. Il club lo aspetta a Castel Volturno”

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