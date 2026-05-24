LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | ancora un match poi tocca all’azzurro

Notizia in breve

Un altro incontro si sta svolgendo sul Campo 14, con un match molto combattuto. La partita si conclude prima che l’attenzione si sposti sull’azzurro, che sarà il prossimo a scendere in campo. La diretta prosegue con aggiornamenti sugli incontri in corso e quelli successivi, tra cui la partita tra Sonego e Herbert. La programmazione prevede anche la sfida tra Cinà e Opelka, che inizierà intorno alle 11.00.