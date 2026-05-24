LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | ancora un match poi tocca all’azzurro
Un altro incontro si sta svolgendo sul Campo 14, con un match molto combattuto. La partita si conclude prima che l’attenzione si sposti sull’azzurro, che sarà il prossimo a scendere in campo. La diretta prosegue con aggiornamenti sugli incontri in corso e quelli successivi, tra cui la partita tra Sonego e Herbert. La programmazione prevede anche la sfida tra Cinà e Opelka, che inizierà intorno alle 11.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 18:16 Altro match combattuto sul Campo 14. Jones porta a casa la vittoria su Haddad Maia per 1-6 7-6 6-2 in 2 ore e 39 minuti di partita. Ora è la volta di Kenin-Stearns. Infine non prima delle 19:15 scenderà in campo Lorenzo Sonego opposto a Pierre-Hugues Herbert. Rimanete sintonizzati! 15:19 Il primo incontro sul Campo 14 è una maratona. Davidovich Fokina si afferma su Dzumhur in cinque set, 6-7 6-3 2-6 7-5 6-3 a favore dell’iberico dopo 4 ore e 5 minuti di partita. Il bosniaco aveva anche servito per il match nel quarto set. Ora tocca a Haddad Maia-Jones. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE : MENS Single French Open 2026 Roland Garros 2026 Live Stream
Notizie e thread social correlati
LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ancora due match, poi tocca all’azzurroAl Roland Garros 2026, sono in corso due partite prima dell’intervento di un tennista italiano.
LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro per tornare a macinareDurante il primo turno dello Slam di Parigi, Lorenzo Sonego ha affrontato Pierre-Hugues Herbert.
Temi più discussi: LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca sensazioni antiche; Lorenzo Sonego - Pierre-Hugues Herbert Riassunto della partita; Diretta Sonego - Herbert (Roland Garros); Roland Garros uomini, oggi tre italiani in campo: programma e aggiornamenti.
Roland Garros, il programma di domani : 11:00 Bronzetti - Bouzkova N.P. 14:00 Bellucci - Halys N.P. 14:30 Cinà - Opelka N.P. 16:00 Sonego - Herbert TV: tutto live sui canali Eurosport (1-6, 1 dalle 17:45), D+ e HBO Max Buon RG a tutti! x.com
LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ancora due match, poi tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 15:19 Il primo incontro sul Campo 14 è una maratona. oasport.it
Roland Garros, Sonego-Herbert: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveScopri come seguire Sonego-Herbert gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. msn.com