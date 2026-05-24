Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert sono in campo nel primo turno di Roland Garros 2026. La partita è in corso e si sta giocando sulla terra battuta parigina. L'incontro è in corso di svolgimento senza interruzioni. La diretta segue l'andamento del match, senza commenti o analisi aggiuntive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno dello Slam parigino tra Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert. L’azzurro debutta contro l’insidioso francese in un incontro che è più interessante di quello che dice la classifica dei due giocatori. Il transalpino occupa al momento la 223esima posizione del ranking ATP. Bisogna dire però che negli ultimi anni si è dedicato più al doppio. Specialità la quale occupa al giorno d’oggi la 57esima posizione mondiale. In passato è stato anche il numero 2 in coppia con Mahut. Insieme hanno completato il Career Grand Slam, oltre aver vinto due edizioni delle ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca sensazioni antiche

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Pierre-Hugues Herbert vs Leandro Riedi | Q3 Highlights | Roland-Garros 2026

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