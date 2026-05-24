LIVE Sonego-Herbert 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | primo game ok per l’azzurro

Sonego e Herbert sono in parità, 1-1, nel primo set del loro match a Roland Garros 2026. Sull’1-1, il francese ha messo a segno un servizio vincente da fuori. La partita è in corso e si può seguire in diretta, con l’ultimo aggiornamento che mostra i due giocatori ancora in equilibrio. Nel frattempo, si attende l’inizio della sfida tra Cinà e Opelka, prevista per le 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 1-1 Servizio esterno vincente del francese. 40-0 Diritto lungolinea vincente che ha appena toccato il nastro di Herbert. 30-0 Servizio esterno vincente del transalpino. 15-0 Diritto incrociato e vincente del classe ’91. 1-0 Altro servizio interno vincente del numero 69 ATP. 40-0 Servizio interno vincente del portacolori del bel paese. 30-0 Palla corta di diritto incrociata e vincente del nativo di Torino. 15-0 Volée di diritto incrociata e vincente dell’azzurro. Ci siamo! Sonego al servizio. 20:05 Il seguente è il primo incontro tra i due tennisti. Non ci sono precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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Roland Garros, il programma di domani : 11:00 Bronzetti - Bouzkova N.P. 14:00 Bellucci - Halys N.P. 14:30 Cinà - Opelka N.P. 16:00 Sonego - Herbert TV: tutto live sui canali Eurosport (1-6, 1 dalle 17:45), D+ e HBO Max Buon RG a tutti! x.com

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