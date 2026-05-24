LIVE Sonego-Herbert 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro salva quattro palle break!

Notizia in breve

Sonego si trova avanti 4-3 nel secondo set contro Herbert a Roland Garros 2026. In questa fase, l’azzurro ha salvato quattro palle break, mantenendo il servizio. Sul punteggio di 40-15, ha concluso con una palla corta di diritto lungolinea che ha messo a segno un punto vincente. La partita prosegue con l’azzurro che cerca di consolidare il vantaggio.