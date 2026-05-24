LIVE Sonego-Herbert 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro salva quattro palle break!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonego si trova avanti 4-3 nel secondo set contro Herbert a Roland Garros 2026. In questa fase, l’azzurro ha salvato quattro palle break, mantenendo il servizio. Sul punteggio di 40-15, ha concluso con una palla corta di diritto lungolinea che ha messo a segno un punto vincente. La partita prosegue con l’azzurro che cerca di consolidare il vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Palla corta di diritto lungolinea vincente dell’azzurro. 40-0 Rovescio lungolinea vincente, giocato di tocco in recupero su una palla giocata al lato della rete, di Herbert. 30-0 Diritto incrociato vincente del classe ’91. 15-0 Servizio interno vincente del nativo di Schiltigheim. Herbert servirà con palle nuove. 4-3 Ancora lungo il rovescio lungolinea di Herbert. A-40 Lungo il rovescio lungolinea, giocato in difesa, del francese. 40-40 Doppio fallo del numero 69 ATP. A-40 Diritto incrociato vincente di Sonego. 40-40 Ace interno dell’azzurro. 40-A In rete la volée di rovescio lungolinea del nativo di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Video Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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