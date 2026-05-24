LIVE Sonego-Herbert 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il francese serve per il primo parziale

Notizia in breve

Sonego e Herbert sono sul punteggio di 4-5 nel primo set a Roland Garros 2026, con il francese al servizio per chiudere il parziale. Durante lo scambio, il giocatore francese ha sferrato un diritto incrociato largo, portando il punteggio a 30-40. La partita prosegue con i due tennisti impegnati in un momento decisivo del primo set, mentre si attende il risultato definitivo.