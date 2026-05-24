LIVE Sonego-Herbert 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il francese serve per il primo parziale
Sonego e Herbert sono sul punteggio di 4-5 nel primo set a Roland Garros 2026, con il francese al servizio per chiudere il parziale. Durante lo scambio, il giocatore francese ha sferrato un diritto incrociato largo, portando il punteggio a 30-40. La partita prosegue con i due tennisti impegnati in un momento decisivo del primo set, mentre si attende il risultato definitivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-40 Largo il diritto incrociato del portacolori del bel paese. Seconda. 15-40 Altro doppio fallo del classe ’91. Ci sono due palle del controbreak. 15-30 Doppio fallo del transalpino. 15-15 Rovescio lungolinea vincente, giocato a ridosso della rete, dell’azzurro. 15-0 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, del numero 223 ATP. 5-4 Diritto incrociato vincente del nativo di Schiltigheim. Al prossimo cambio campo servirà per il primo set. 40-A In rete la volée di rovescio lungolinea di ”Sonny”. Altra palla break. 40-40 Lungo il diritto lungolinea del classe ’91. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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