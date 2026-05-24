Le partite di Serie A sono iniziate con un ritardo a Torino, causando lo slittamento dell’inizio delle gare. Negli ultimi 90 minuti, Milan, Roma, Como e Juventus si contendono due posti in Champions League. La lotta per la salvezza coinvolge altre squadre, con esiti ancora da definire. La giornata si conclude con diverse sfide decisive per le classifiche finali.

Sono scesi in campo i giocatori di tutte le squadre, tranne a Torino per i problemi del prepartita con un tifoso bianconero ferito. I supporters della Juve chiedono di non giocare, la Lega valuta un ritardo di 5' per garantire la contemporaneità Ci siamo, tra pochi minuti cominciano le cinque partite che definiranno gli ultimi verdetti del campionato di Serie A. Si decidono le due squadre che parteciperanno alla prossima Champions e chi, tra Lecce e Cremonese, resterà in Serie A Qui sono in quattro a giocarsi tutto: Milan e Roma sono padrone del proprio destino, ma Como e Juve proveranno a vincere per approfittare di qualsiasi passo falso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Serie A, tutti i verdetti per Champions e salvezza: ritardo a Torino, slitta l'inizio delle gare

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RECAP SERIE A | ATALANTA IN CONFERENCE, NAPOLI IN CHAMPIONS, LOTTA CHAMPIONS E SALVEZZA! GIORNATA 37

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