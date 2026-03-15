La finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Sinner e Medvedev è stata posticipata e non è ancora iniziata. L’inizio era previsto per le 22.00 ora italiana, ma è slittato senza comunicazioni ufficiali sui motivi del ritardo. I due giocatori sono presenti sul campo, mentre il pubblico aspetta di conoscere il nuovo orario di inizio. La partita non ha ancora una nuova data di partenza.

La finale del Masters 1000 di Indian Welles sarebbe dovuta incominciare alle ore 22.00 italiane di domenica 15 marzo, ma l’atto conclusivo del torneo sul cemento della località statunitense inizierà in ritardo a causa del protrarsi del confronto tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina, che mette in palio il trofeo femminile. La numero 1 del mondo ha perso il primo set per 3-6, poi ha dominato la seconda frazione per 6-3 e nel terzo parziale è andata in scena una furibonda battaglia fino al 5-5. L’undicesimo game è vissuto su un continuo tira e molla, con le due atlete che si sono fronteggiate a viso aperto meritandosi diversi vantaggi, ma vedendoseli cancellare dall’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Sinner-Medvedev è in ritardo: slitta l’inizio della finale a Indian Wells

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: sicuro l’inizio in ritardo

Tennis, in finale a Indian Wells sarà Sinner contro MedvedevSarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in finale del "Bnp Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento...

Approfondimenti e contenuti su Perché Sinner Medvedev è in ritardo...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Daniil Medvedev in finale a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Medvedev si vedrà su TV8? La legge ‘in sospeso’ e la decisione di Sky; Sinner contro Medvedev, la storia completa della rivalità; Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla.

LIVE Alle 22 Sinner-Medvedev: in palio il titolo di Indian WellsL'azzurro, dopo aver battuto Zverev in semifinale, affronta il russo che ha superato Alcaraz. Quello californiano è l'unico Masters 1000 sul cemento che manca alla sua bacheca ... gazzetta.it

Dove vedere Sinner-Medvedev stasera in finale a Indian Wells 2026 in streamingJannik Sinner e Daniil Medvedev si affrontano nella finalissima del Masters 1000 di Indian Wells. Ecco come seguire il super match in diretta ... gqitalia.it

“Finale di Indian Wells: Jannik Sinner vs Daniil Medvedev Prima sconfitta per Carlitos Alcaraz e un Daniil Medvedev ritrovato Attenzione! Dico attenzione perché Medvedev arriva da una vittoria a Brisbane, una vittoria a Dubai e ora si giocherà la finale di facebook

#Sinner- #Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Indian Wells in tempo reale x.com