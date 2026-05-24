LIVE Serie A tutti i verdetti | dalle 20.45 si decidono corsa Champions e salvezza

Alle 20.45 si conosceranno le squadre qualificate alla Champions e quelle che retrocederanno. Milan, Roma, Como e Juventus si affrontano negli ultimi minuti di campionato per due posti disponibili. La partita tra le squadre coinvolte sta entrando nella fase decisiva, con le posizioni ancora aperte. Le squadre si contendono punti cruciali per la qualificazione e la salvezza. Gli ultimi istanti di gioco determineranno le classifiche finali.

Qui sono in quattro a giocarsi tutto: Milan e Roma sono padrone del proprio destino, ma Como e Juve proveranno a vincere per approfittare di qualsiasi passo falso. Questa la classifica attuale:Milan?70 puntiRoma 70 puntiComo 68 puntiJuventus 68 punti Lecce e Cremonese si giocano la salvezza nell'ultima gara di campionato. Questa la classifica in zona retrocessione: ?Lecce 35 puntiCremonese 34? Un arrivo a pari punti è un'ipotesi tutt'altro che remota. I parametri presi in considerazione sono gli stessi sia in caso di arrivo a pari punti di due squadre, sia nel caso di tre o più squadre. E sono, in rigoroso ordine: punti... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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