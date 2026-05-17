Domani la Lega Calcio Serie A comunicherà gli orari ufficiali delle partite dell’ultimo turno, che si svolgerà domenica sera alle 20,45. La giornata deciderà le posizioni in classifica e le qualificazioni alle competizioni europee. Tra le gare in programma, alcune saranno decisive per la corsa alla qualificazione in Champions League. I match saranno disputati in diversi stadi italiani e coinvolgeranno le squadre ancora in lizza per gli obiettivi stagionali.

I nomi delle due formazioni che la prossima stagione giocheranno in Champions insieme a Inter e Napoli verranno decisi quasi certamente domenica sera, alle 20,45, quando verrà piazzato il blocco delle gare che vedranno impegnate Milan, Roma, Como e Juventus, in rigoroso (attuale) ordine di classifica. Il calendario sarà reso noto domani da via Rosellini, ma questa è la soluzione più probabile. Dando un'occhiata alle gare dell'ultimo turno, dunque, domenica sera dovrebbero giocarsi Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juventus. Un'annotazione: se la lotta salvezza non sarà decisa stasera, anche Genoa-Lecce sarà piazzata domenica sera e, negli altri slot del week end, andranno in scena le altre sfide che non avranno impatto sulla classifica, in termini di Europa e retrocessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, il calendario dell'ultimo turno: le gare per la corsa Champions domenica alle 20,45

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