LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen conquista il Gran Premio secondo Herlings

Durante il Gran Premio di Sardegna di motocross, il pilota Coenen ha conquistato la vittoria, sebbene abbia commesso alcuni errori nella seconda manche, rendendo il finale della gara più combattuto. Herlings, secondo classificato, ha tentato di superare il rivale nel corso dell'ultima fase, ma senza riuscirci. La giornata di gara si è conclusa con il primo posto di Coenen e il secondo di Herlings, in un confronto che ha mantenuto alta la tensione fino all’ultimo passaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Vittoria meritata per Coenen ma con qualche sbavatura in gara-2, che fa vivere un finale teso di gara con Herlings che ci ha provato ma senza successo. Sfortunato Adamo caduto quando era ottavo, Forato conquista un ottimo settimo posto, Gajser cade anche lui ma in rimonta ed entra in top ten. 17.46 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:33.504 18 0 0 1:45.090 2 1:50.223 1:49.232 1:50.637 0:27.058 0:30.498 0:27.875 0:24.792 Finish 2 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:34.723 18 0:01.219 0:01.219 1:46.914 2 1:48.829 1:49.700 1:51.107 0:27.100 0:28.812 0:28.016 0:24.901 Finish 3 74 de Wolf, Kay NED HUS 35:32.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen conquista il Gran Premio, secondo Herlings Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen conquista il Gran Premio, secondo Herlings Leggi anche: LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen va in testa, Herlings secondo Nel PADDOCK degli INTERNAZIONALI di MOTOCROSS 2026 I Alghero