LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen domina gara-2 Vialle vince il GP

Nel GP di Svizzera di motocross MXGP 2026, Coenen ha concluso in prima posizione nella gara-2, con un tempo di 34:32. Vialle si è aggiudicato invece il risultato complessivo del Gran Premio. La classifica di gara-2 vede al secondo posto un pilota belga su KTM, seguito da altri concorrenti. La manifestazione si è svolta con diretta streaming disponibile online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa la classifica di gara-2: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:32.905 19 0 0 1:44.754 4 1:57.188 1:53.697 1:51.782 0:26.508 0:20.469 0:40.019 0:30.192 Finish 2 243 Gajser, Tim SLO YAM 34:45.462 19 0:12.557 0:12.557 1:46.789 11 1:53.649 1:50.862 1:50.345 0:26.613 0:20.181 0:38.910 0:27.945 Finish 3 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:48.901 19 0:15.996 0:03.439 1:47.158 12 1:49.891 1:51.800 1:50.021 0:25.253 0:19.607 0:37.587 0:27.444 Finish 4 74 de Wolf, Kay NED HUS 34:51.554 19 0:18.649 0:02.653 1:47.407 7 1:51.648 1:51.415 1:50.076 0:25.064 0:19.771 0:38.958 0:27.855 Finish 5 1 Febvre, Romain FRA KAW 35:08. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen domina gara-2, Vialle vince il GP Articoli correlati Leggi anche: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle vince gara-1, seguono Renaux e Fernandez Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen domina gara-1, secondo Herlings Una selezione di notizie su LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in... Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Motocross, GP Svizzera 2026: programma MXGP e MX2, orari, tv, streaming; Sport in TV oggi 28 marzo: orari e programmazione MotoGP, SBK e non solo; Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming. LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen è un fulmine, grande lotta per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 giri De Wolf sta cercando di ricucire il gap da Herlings. -1' De Wolf mette ora nel mirino il connazionale. oasport.it Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streamingSecondo weekend consecutivo in pista per i piloti del Mondiale Motocross 2026, che affrontano a Frauenfeld il terzo appuntamento della stagione in ... oasport.it Il Motocross entra nel futuro: addio dubbi sulle bandiere gialle Al GP d'Andalusia ha debuttato il FIM TV Control System. Non è solo un nome complicato: è una centrale operativa che monitora ogni metro di pista in tempo reale per garantire più sicurezza - facebook.com facebook