Oggi inizia la stagione 2026 di Motocross MXGP con il Gran Premio in Argentina. La gara si svolge questa mattina e permette ai piloti di confrontarsi per la prima volta nel nuovo campionato. I partecipanti sono pronti a scendere in pista, con le prime qualifiche che determinano la griglia di partenza. La diretta live segue tutti gli aggiornamenti in tempo reale dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Argentina 2026, inizia il nuovo Mondiale. Tempo per la classe regina del Motocross di scendere in pista: con il grande ritorno in Europa, questa volta in MXGP del fenomeno francese Tom Vialle. Il francese nella gara di qualifica parte forte prendendo la prima posizione. Seguito a stretto giro da Lucas Coenen, Andrea Adamo e Maxime Renaux. Vialle detta subito un passo praticamente impossibile da contenere. Il transalpino tiene lontani Lucas Coenen e vince la sua prima gara in sella a una 450. Al suo ritorno come detto nel campionato del mondo, in una classe completamente nuova e con una moto per lui mai gareggiata per una stagione, Vialle si impone con forza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagione

Leggi anche: Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming

Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: scatta la FP1! Inizia la stagione a Melbourne!

Motocross of Nations 2025 | MXoN Ironman (USA) Final Moto Highlights by Jaume Soler

Contenuti e approfondimenti su LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026....

Temi più discussi: Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming; WORLDWIDE TV COVERAGE – THE 2026 MXGP WORLD CHAMPIONSHIP GP OF ARGENTINA!; Motocross oggi in tv, GP Argentina 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming; Motocross, tutti gli italiani nel Mondiale MXGP 2026: un poker d’assi per stupire.

Motocross oggi in tv, GP Argentina 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingTutto pronto sulla pista di Bariloche per il Gran Premio d'Argentina 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale Motocross. oasport.it

Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streamingSi ricomincia. Questa settimana si alzerà il sipario sul Mondiale 2026 di motocross con il GP di Argentina, in scena in quel di Bariloche. Sarà una ... oasport.it

Oggi ricomincia il mondiale motocross. E sarà una delle stagioni più belle di sempre. x.com

Il motocross interessa a pochi…..SPERIAMO lo trasmettano! WORLDWIDE TV COVERAGE – THE 2026 MXGP WORLD CHAMPIONSHIP GP OF ARGENTINA! - facebook.com facebook