La partita Juventus-Roma di calcio femminile, valida per la Coppa Italia 2026, si sta giocando in diretta. È l’ultimo trofeo stagionale in palio. La partita è in corso e i tifosi seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Juventus-Roma di calcio femminile, partita che vale l’ultimo trofeo in palio in stagione. Sarà una serata molto calda quella che aspetta le due panchine in vista della finale. Al “Menti” di Vicenza, infatti, arrivano due squadre che hanno già vinto parecchio quest’anno. Le bianconere hanno trionfato nella Serie A Women’s Cup e in Supercoppa mentre le giallorosse hanno portato a casa lo scudetto. Per le torinesi si tratterebbe, in caso di vittoria, della seconda Coppa Italia di fila dopo il sonoro 4-0 a Como (proprio contro la Roma) dello scorso anno mentre per le romane si tratterebbe di tornare alla vittoria in un titolo che manca dal 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Roma, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: in palio l’ultimo trofeo stagionale

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