Juventus-Roma oggi Finale Coppa Italia calcio femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la finale della Coppa Italia di calcio femminile 2026 tra Juventus e Roma. La partita si svolge allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. L'incontro è programmato per domenica 24 maggio. La sfida rappresenta l'ultimo atto del torneo per questa edizione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming.

Ormai è “El clasico” italiano. Oggi, domenica 24 maggio, si disputerà Juventus-Roma, ultimo atto valido per la Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile in scena sul palcoscenico dello stadio “Romeo Menti” di Vicenza. Si tratta dell’ennesima sfida tra le due compagini che, per la quarta volta consecutiva, si contenderanno il trofeo nel segno di una rivalità sana ed entusiasmante, capace di innalzare non poco l’asticella anche a livello nazionale. La Vecchia Signora si presenterà all’appuntamento con l’intenzione di mantenere la Coppa nel proprio palmarés, facendo perno su una serie di precedenti tutti a proprio favore. Negli scontri diretti infatti ad avere la meglio fino a questo momento sono state sempre le le ragazze di Massimiliano Canzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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