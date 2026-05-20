Dove vedere in tv Juventus-Roma Finale Coppa Italia calcio femminile 2026 | orario programma streaming
La finale della Coppa Italia di calcio femminile tra Juventus e Roma si disputerà nel 2026, con le squadre coinvolte che hanno disputato numerosi incontri nel corso dell’ultimo anno, attraversando diverse città italiane. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche tramite piattaforme di streaming. La programmazione dettagliata e l’orario esatto verranno comunicati prossimamente, consentendo ai tifosi di seguire l’evento sia in tv sia online.
Una certa ricorrenza. Da Como a Castellammare di Stabia, passando per Pescara: nell’ultimo anno Juventus e Roma hanno trasformato ogni incrocio in un appuntamento centrale del calcio femminile italiano. Domenica 24 maggio (ore 18:00), allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, andrà in scena un nuovo capitolo di una rivalità che continua ad alzare il livello della competizione nazionale. Per il quarto atto consecutivo tra le due squadre in una finale — dopo Coppa Italia 2025, Serie A Women’s Cup e Supercoppa — bianconere e giallorosse si contenderanno anche la Coppa Italia di questa stagione. La Juve arriva all’appuntamento da detentrice del... 🔗 Leggi su Oasport.it
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