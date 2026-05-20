Dove vedere in tv Juventus-Roma Finale Coppa Italia calcio femminile 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale della Coppa Italia di calcio femminile tra Juventus e Roma si disputerà nel 2026, con le squadre coinvolte che hanno disputato numerosi incontri nel corso dell’ultimo anno, attraversando diverse città italiane. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche tramite piattaforme di streaming. La programmazione dettagliata e l’orario esatto verranno comunicati prossimamente, consentendo ai tifosi di seguire l’evento sia in tv sia online.

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