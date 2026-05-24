LIVE Juventus-Roma Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA | ecco le formazioni ufficiali

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La formazione della Juventus per la partita di Coppa Italia femminile include De Jong come portiere, con in difesa Carbonell, Harviken, Schatzer, Capeta e Salvai. A centrocampo ci sono Bonansea, Walti, Vangsgaard e Stolen Godo, mentre in attacco scendono in campo Lenzini e Bonansea. La rosa ufficiale è stata annunciata prima del match contro la Roma.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ecco le formazioni ufficiali: Juventus: De Jong; Carbonell, Harviken, Schatzer, Capeta, Bonansea, Walti, Vangsgaard, Stolen Godo, Salvai, Lenzini. Roma: Baldi; Antoine, Viens, Csiki, Giugliano, Haavi, Dragoni, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thogersen. Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Juventus-Roma di calcio femminile, partita che vale l’ultimo trofeo in palio in stagione. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Juventus-Roma di calcio femminile, partita che vale l’ultimo trofeo in palio in stagione. Sarà una serata molto calda quella che aspetta le due panchine in vista della finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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