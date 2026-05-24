La formazione della Juventus per la partita di Coppa Italia femminile include De Jong come portiere, con in difesa Carbonell, Harviken, Schatzer, Capeta e Salvai. A centrocampo ci sono Bonansea, Walti, Vangsgaard e Stolen Godo, mentre in attacco scendono in campo Lenzini e Bonansea. La rosa ufficiale è stata annunciata prima del match contro la Roma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ecco le formazioni ufficiali: Juventus: De Jong; Carbonell, Harviken, Schatzer, Capeta, Bonansea, Walti, Vangsgaard, Stolen Godo, Salvai, Lenzini. Roma: Baldi; Antoine, Viens, Csiki, Giugliano, Haavi, Dragoni, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thogersen. Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Juventus-Roma di calcio femminile, partita che vale l’ultimo trofeo in palio in stagione. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Juventus-Roma di calcio femminile, partita che vale l’ultimo trofeo in palio in stagione. Sarà una serata molto calda quella che aspetta le due panchine in vista della finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Roma, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: ecco le formazioni ufficiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Juventus – Roma: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Notizie e thread social correlati

LIVE Juventus-Roma, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: in palio l’ultimo trofeo stagionaleLa partita Juventus-Roma di calcio femminile, valida per la Coppa Italia 2026, si sta giocando in diretta.

LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le formazioni ufficiali, Girelli guida l’attacco di SoncinMancano meno di 60 minuti dall'inizio del match tra le rappresentative femminili di Serbia e Italia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del...

Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Roma; Finale Coppa Italia Women, Juve-Roma su Sky; Coppa Italia Women Frecciarossa, domenica a Vicenza è ancora Juventus-Roma. Le parole di Canzi, Bonansea, Rossettini e Dragoni; Juventus-Roma: probabili formazioni Coppa Italia Women, orario e dove vederla in tv e streaming.

Coppa Italia Women, è il giorno della finale. Al Romeo Menti di Vicenza in campo Juventus-Roma. Live alle 18:00 su @RaiDue e @SkySport. #coppaitaliawomen #coppaitaliafemminile #JuventusRoma #JuveRoma x.com

Juventus-Roma diretta Coppa Italia femminile: segui la finale oggi LIVECanzi e Rossettini si sfidano al Menti di Vicenza per l'ultimo trofeo della stagione: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Juventus-Roma oggi in tv, Finale Coppa Italia calcio femminile 2026: orario, programma, streamingOrmai è El clasico italiano. Oggi, domenica 24 maggio, si disputerà Juventus-Roma, ultimo atto valido per la Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile ... oasport.it

La maggior parte di questi giocatori non capisce cosa significa giocare per la Juventus e semplicemente non sono all'altezza. reddit