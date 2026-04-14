LIVE Serbia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | le formazioni ufficiali Girelli guida l’attacco di Soncin

Mancano meno di 60 minuti dall'inizio del match tra le rappresentative femminili di Serbia e Italia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con Girelli che sarà la punta di diamante dell’attacco italiano, guidato dall’allenatore Soncin. La partita sarà trasmessa in diretta e gli spettatori possono aggiornarsi sulla piattaforma dedicata cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Manca meno di un’ora all’inizio del match tra Serbia e Italia, con le azzurre di Soncin che hanno bisogno di una vittoria quasi obbligata per chiudere la prima parte del girone di qualificazione con la speranza di poter ancora arrivare al primo posto, unico valido per l’accesso diretto ai Mondiali brasiliani del 2027. Di seguito le formazioni ufficiali del match: SERBIA (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Saric; Mijatovic, Blagojevic, Stupar; Cavic, Matejic, Stokic. Allenatore: Lidija Stojkanovic. ITALIA (4-3-3): Giuliani; Oliviero, Soffia, Salvai, Lenzini; Greggi, Giugliano, Caruso; Glionna, Girelli, Dragoni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le formazioni ufficiali, Girelli guida l’attacco di Soncin Highlights: Bosnia Erzegovina-Italia 1-1 (5-2 d.c.r.) | Playoff Mondiali 2026 Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: formazioni ufficiali, Soncin schiera Dragoni nel 4-2-3-1 Leggi anche: LIVE Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match, Soncin lascia Girelli in panchina