LIVE Juventus-Roma 0-0 Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA | si riparte con il 2° tempo!

Notizia in breve

La partita tra Juventus e Roma nella Coppa Italia femminile 2026 si è conclusa con un risultato di 0-0. Al termine del primo tempo, si è ripreso con il secondo. Durante il secondo tempo, un cross forte e teso è stato tentato, ma la palla è finita lontana dalla porta. La partita continua con le squadre impegnate nel tentativo di trovare il gol.