LIVE Juventus-Roma 0-0 Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA | si riparte con il 2° tempo!
La partita tra Juventus e Roma nella Coppa Italia femminile 2026 si è conclusa con un risultato di 0-0. Al termine del primo tempo, si è ripreso con il secondo. Durante il secondo tempo, un cross forte e teso è stato tentato, ma la palla è finita lontana dalla porta. La partita continua con le squadre impegnate nel tentativo di trovare il gol.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Impatta in qualche modo Viens un cross forte e teso. La palla però finisce lontana dalla porta. 49? Traversone delle giallorosse in area avversaria. Non arriva nessuno, palla all’estremo difensore bianconero. 48? Bella percussione di Haavi che porta la Roma in zona offensiva. Non calcia Giugliano e perde il tempo. Allora ripartono le ragazze di Canzi. 47? Non trova la palla proprio Bergamaschi sul cross di Giugliano. 47? Brava però Bergamaschi nell’1 contro 1 con Vangsgaard. Guadagna un calcio d’angolo prezioso. 46? Non arriva il cross di Toghersen, ripartono le bianconere. 45? Ripartite! Palla alla juventine! 45’+2 Colpo di testa di Toghersen, chiedono un tocco di mano le giallorosse ma l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Oasport.it
La Juventus alza al cielo la Supercoppa Italiana femminile: la premiazione
Notizie e thread social correlati
LIVE Juventus-Roma 0-0, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: al via il primo tempo!La partita tra Juventus e Roma in Coppa Italia femminile si è aperta con un primo tempo senza reti.
LIVE Juventus-Roma 0-0, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: parità a metà primo tempo!Nella partita di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma, il primo tempo si è concluso con un pareggio senza reti.
Temi più discussi: Coppa Italia Women Frecciarossa, domenica a Vicenza è ancora Juventus-Roma. Le parole di Canzi, Bonansea, Rossettini e Dragoni; Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2026: orario, programma, streaming; Juventus-Roma: probabili formazioni Coppa Italia Women, orario e dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Juve-Roma Femminile in tv? Dazn o Sky, orario.
? LIVE - Femminile, #JuventusRoma: le formazioni della finale di Coppa Italia #ASRoma x.com
CORSA CHAMPIONS, È IL GIORNO DEI VERDETTI! TUTTE LE COMBINAZIONI Di seguito tutte le combinazioni in caso di arrivo a pari punti a due, tre o quattro squadre tra Milan, Roma, Como e Juventus: Milan-Roma (70, 71 o 73 punti): Milan avanti ne facebook
[PBP] Tra i nomi associati al lato sportivo c'è Matteo Tognozzi, che ha attirato l'interesse anche di Roma e Juventus. reddit
Juventus women Roma finale Coppa Italia 0-0 live: Carbonell vicina al vantaggio intervalloJuventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Coppa Italia femminile (inviato al Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Women di Max Canz ... msn.com
Juventus-Roma diretta Coppa Italia femminile: segui la finale oggi LIVECanzi e Rossettini si sfidano al Menti di Vicenza per l'ultimo trofeo della stagione: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it