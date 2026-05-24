LIVE Juventus-Roma 0-0 Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA | parità a metà primo tempo!
Nella partita di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma, il primo tempo si è concluso con un pareggio senza reti. Le due squadre hanno studiato a lungo, con diverse occasioni create da entrambe le parti. Al momento, le panchine stanno analizzando le strategie, mentre il match prosegue senza cambi di risultato. La gara è in corso e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Altro momento di studio da parte di entrambe le panchine. Molto ben schierate difensivamente sia la Roma che la Juve. 36? Occasionissima ROMA! Greggi salta l’avversaria, calcia di destro ma non trova la porta! 35? Momento di errori tecnici a centrocampo, tante palle perse e passaggi sbagliati. 33? Cross completamente sbagliato da Thogersen. Potrà ripartire l’11 di Canzi. 32? Una delle migliori in campo è sicuramente Greggi. Altra rimessa guadagnata da lei in fase offensiva. 31? Schatzer mette in angolo, altra occasione per le romaniste. 30? Più propositiva la Roma dopo il break. Ci provano dalla destra le giallorosse. 🔗 Leggi su Oasport.it
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