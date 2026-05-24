LIVE Juventus-Roma 0-0 Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA | parità a metà primo tempo!

Notizia in breve

Nella partita di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma, il primo tempo si è concluso con un pareggio senza reti. Le due squadre hanno studiato a lungo, con diverse occasioni create da entrambe le parti. Al momento, le panchine stanno analizzando le strategie, mentre il match prosegue senza cambi di risultato. La gara è in corso e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.