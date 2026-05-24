LIVE Juventus-Roma 0-0 Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA | al via il primo tempo!

Notizia in breve

La partita tra Juventus e Roma in Coppa Italia femminile si è aperta con un primo tempo senza reti. Alla 15ª minuto, la Juventus ha conquistato il secondo angolo, con una conclusione di Schatzer. Un minuto prima, Vangsgaard ha tentato un tiro, ma senza successo. La gara continua senza segnature fino all’intervallo.