LIVE Juventus-Roma 0-0 Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA | al via il primo tempo!
La partita tra Juventus e Roma in Coppa Italia femminile si è aperta con un primo tempo senza reti. Alla 15ª minuto, la Juventus ha conquistato il secondo angolo, con una conclusione di Schatzer. Un minuto prima, Vangsgaard ha tentato un tiro, ma senza successo. La gara continua senza segnature fino all’intervallo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? 2° angolo per la Juve! Bella percussione di Schatzer. 14? Altra conclusione! Questa volta di Vangsgaard. La palla, dopo una deviazione di Greggi arriva però facile tra le braccia di Baldi. 13? Prima conclusione del match! Schatzer spara sopra la traversa dopo un rimpallo rimasto vagante. 13? Capeta cerca Godo.La palla non le arriva per un soffio! Ancora molto aggressive le ragazze di Canzi. 12? Allontana con i pugni Baldi! 11? Molto propositiva la Juve. Ancora in chiusura Oladipo. Primo angolo per le bianconere. 10? Schatzer cade in area ma il contatto con Dragoni è regolare. Palla sul fondo. 9? Ritmi leggermente ancora blandi. 🔗 Leggi su Oasport.it
La Juventus alza al cielo la Supercoppa Italiana femminile: la premiazione
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