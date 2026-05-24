Nella partita di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma terminata senza reti, il match ha mantenuto un ritmo sostenuto ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. Dopo il cooling break, la Juventus ha effettuato una sostituzione nel tentativo di modificare l’assetto tattico. La gara è proseguita senza ulteriori cambiamenti fino al suo termine, con il punteggio che si è fermato sul risultato di 0-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Altra sostituzione in programma per la Juve che vuole provare a cambiare qualche tatticismo dopo il cooling break. 68? Progressione di Thomas.Il traversone finisce direttamente sopra la traversa. 68? Molto meglio questo secondo tempo rispetto al primo parziale. Le squadre si sono decisamente sbloccate. 67? Troppo lungo il cross, Antoine non ci arriva ed è rimessa dal fondo. 66? Botta e risposta subito! Ci provano prima Pilgrim e poi Giugliano con violenza. Entrambi i tiri murati dalle avversarie. Calcio d’angolo Roma. 66? Che match quello di Oladipo fin qui. Sempre presente e molto concentrata sulla propria marcatura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Roma 0-0, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: bel ritmo partita ma il match non si sblocca!

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