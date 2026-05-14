LIVE Italia-Francia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia il primo test delle azzurre di Velasco

Alle 21:01 si è aperto il match di volley femminile tra Italia e Francia, primo test delle nazionali femminili sotto la guida di Velasco. La formazione italiana schierata comprendeva Meli, Cambi, Nervini, Adigwe, Manfredini, Nwakalor e Fersino. Il punteggio al momento è di 0-0 e la partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La sfida si svolge su un campo che si presenta pronto a ospitare le due squadre senza particolari intoppi.

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