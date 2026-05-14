LIVE Italia-Francia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia il primo test delle azzurre di Velasco

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21:01 si è aperto il match di volley femminile tra Italia e Francia, primo test delle nazionali femminili sotto la guida di Velasco. La formazione italiana schierata comprendeva Meli, Cambi, Nervini, Adigwe, Manfredini, Nwakalor e Fersino. Il punteggio al momento è di 0-0 e la partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La sfida si svolge su un campo che si presenta pronto a ospitare le due squadre senza particolari intoppi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH 21.01 Velasco in campo con Meli, Cambi, Nervini, Adigwe, Manfredini e Nwakalor, oltre Fersino. 20.59 Non ci dovrebbe essere Antropova nello starting six di Velasco, mentre Fersino esordisce da titolare. 20.58 Queste invece le giocatrici francesi. Palleggiatrici: Éve-Yorène Mathi, Lena Chameaux. Opposte: Fetia Rovira. Schiacciatrici: Amélie Rotar, Lilou Ratahiry, Juliette Fidon. Centrali: Amandha Sylves, Fatoumata Fanguedou, Camille Massuel. Liberi: Manon Jaegy 20.57 Queste le convocate di Velasco per il match. Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola. Opposte: Merit Adigwe, Giorgia Frosini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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