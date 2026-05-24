LIVE Italia-Polonia Amichevole volley femminile in DIRETTA | manca poco all’inizio del match delle azzurre

Alle 20.47 è iniziata l’amichevole di volley femminile tra Italia e Polonia. Dopo questa partita, la nazionale italiana esordirà nella Volleyball Nations League contro la Bulgaria il 3 giugno. La diretta è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 L’Italia, dopo questo match, esordirà in Volleyball Nations League contro la Bulgaria il 3 giugno. 20.45 Anche sta sera, probabilmente, vedremo all’opera Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice come fatto ieri contro la Turchia. L’azzurra non ha iniziato al meglio, soprattutto nella fase di ricezione, situazione in cui è cresciuta man mano nel corso della partita. 20.42 Le azzurre di Velasco, questa sera, chiuderanno lo stage casalingo, sperando che possa terminare con un percorso netto dopo le vittorie con Serbia, Turchia e Francia. 20.40 Mancano venti minuti all’inizio del match tra Italia e Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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