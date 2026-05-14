LIVE Italia-Francia Amichevole volley femminile in DIRETTA | manca poco all’inizio del test match

Alle 20.45 si svolge l’amichevole di volley femminile tra Italia e Francia, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link. In questi primi momenti, l’attenzione si concentra sulla posizione di Ekaterina Antropova, che il tecnico può utilizzare come elemento di analisi. La partita si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a mettersi alla prova in un test match che anticipa futuri impegni ufficiali.

20.50 Infatti, le varie Egonu, Danesi, Sylla, tra le altre, sono rimaste a casa per riposare viste le fatiche di fine stagione. Da notare che questa è la prima volta che Velasco non ha potuto neanche pensare alla convocazione di Monica De Gennaro: la leggendaria giocatrice di Conegliano ha deciso di lasciare la Nazionale dopo il Mondiale di questa estate, che le azzurre hanno vinto. La nuova titolare come libero sarà Eleonora Fersino di Milano. 20.47 Il percorso della nuova opposta dell’Istanbul sarà complesso, viste le difficoltà importanti in ricezione che stesso lei ha evidenziato nel corso del finale di stagione con delle interviste. Ovviamente, la classe 2003 non si è tirata indietro e si è resa fin da subito disponibile al suo commissario tecnico, tanto che è una delle pochissime big che non riposerà, almeno non adesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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