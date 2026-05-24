CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Sempre Czyrnia?ska da posto quattro, questa volta la traiettoria è troppo stretta e non trova il campo. 0-1 Czyrnia?ska apre le danze con una grande diagonale da posto quattro. INIZIA IL MATCH 20.58 Azzurre in campo con Cambi, Marchesini, Adigwe, Nervini, Antropova e Manfredini, con Fersino come libero. 20.55 Squadre in campo per gli inni nazionali. 20.53 Oggi sono tornate all’appello sia Linda Nwakalor che Loveth Omoruyi, le quali sono state fuori nel corso del week end per il matrimonio della sorella della centrale. 20.50 Mancano altri dieci minuti all’inizio dell’incontro. Le squadre stanno ultimando il riscaldamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: inizia l’ultimo test per le azzurre

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