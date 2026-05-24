LIVE Italia-Polonia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia l’ultimo test per le azzurre

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'incontro tra Italia e Polonia termina con un punteggio di 0-0, in un'amichevole di volley femminile in corso. Durante il match, una giocatrice polacca tenta un attacco da posto quattro, ma la palla finisce fuori campo a causa di una traiettoria troppo stretta. La partita rappresenta l'ultimo test prima di impegni ufficiali per le azzurre. La diretta fornisce aggiornamenti in tempo reale sull'andamento del confronto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Sempre Czyrnia?ska da posto quattro, questa volta la traiettoria è troppo stretta e non trova il campo. 0-1 Czyrnia?ska apre le danze con una grande diagonale da posto quattro. INIZIA IL MATCH 20.58 Azzurre in campo con Cambi, Marchesini, Adigwe, Nervini, Antropova e Manfredini, con Fersino come libero. 20.55 Squadre in campo per gli inni nazionali. 20.53 Oggi sono tornate all’appello sia Linda Nwakalor che Loveth Omoruyi, le quali sono state fuori nel corso del week end per il matrimonio della sorella della centrale. 20.50 Mancano altri dieci minuti all’inizio dell’incontro. Le squadre stanno ultimando il riscaldamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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