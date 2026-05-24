LIVE Italia-Polonia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | ottimo inizio delle azzurre nel primo set 7-4

Notizia in breve

Durante l’amichevole di pallavolo tra Italia e Polonia, il punteggio è 0-0. Nel primo set, le italiane hanno iniziato bene, conducendo 7-4. A un certo punto, la squadra polacca ha richiesto un time-out dopo che una giocatrice italiana ha realizzato un punto con un attacco spettacolare sfruttando un errore della difesa avversaria.