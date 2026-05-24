LIVE Italia-Polonia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | ottimo inizio delle azzurre nel primo set 7-4
Durante l’amichevole di pallavolo tra Italia e Polonia, il punteggio è 0-0. Nel primo set, le italiane hanno iniziato bene, conducendo 7-4. A un certo punto, la squadra polacca ha richiesto un time-out dopo che una giocatrice italiana ha realizzato un punto con un attacco spettacolare sfruttando un errore della difesa avversaria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Liverani è costretto a chiamare time-out. 7-4 Mani fuori spettacolare di Nervini che sfrutta il mal posizionamento del muro polacco. 6-4 Ricezione slash della Polonia dopo il servizio di Adigwe, Manfredini chiude nei pressi della rete. 5-4 La pipe di Antropova si insacca nel muro avversario e atterra nel campo polacco. 4-4 Ancora Nervini! Altra ottima parallela da posto quattro. 3-4 Parallela perfetta di Nervini da posto quattro. 2-4Czyrnia?ska trova la deviazione del muro da posto quattro. 2-3 Attacco goffo dell’opposta di Conegliano che manda in rete il colpo. 2-2 Adigwe si sblocca rapidamente attaccando sopra il muro con la parallela da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it
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