LIVE Italia-Polonia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizio complesso per le azzurre nel secondo set 5-9

Notizia in breve

Durante la partita di pallavolo tra Italia e Polonia, il punteggio nel secondo set si attesta su 8-12, con una parallela realizzata da una giocatrice polacca da posto quattro. In precedenza, le azzurre avevano subito un avvio difficile, arrivando a 5-9. Il servizio della squadra avversaria è uscito, contribuendo a un lieve miglioramento per la squadra italiana. La partita è in corso con aggiornamenti in diretta.