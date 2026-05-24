LIVE Italia-Polonia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizio complesso per le azzurre nel secondo set 5-9
Durante la partita di pallavolo tra Italia e Polonia, il punteggio nel secondo set si attesta su 8-12, con una parallela realizzata da una giocatrice polacca da posto quattro. In precedenza, le azzurre avevano subito un avvio difficile, arrivando a 5-9. Il servizio della squadra avversaria è uscito, contribuendo a un lieve miglioramento per la squadra italiana. La partita è in corso con aggiornamenti in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-12 Lukasic trova la parallela da posto quattro. 8-11 Esce il servizio polacco. 7-11 Pallonetto furbo e vincente di Obiala. 7-10 Anche la Polonia trova un primo tempo perfetto. 7-9 Manfredini trova il primo tempo. 6-9 Primo tempo vincente di Meli. Time-out di Velasco. 5-9 Mani fuori di Sieradzka da posto quattro. 5-8 Subiamo il muro di Sieradzka. 5-7 Questa volta Stella non trova deviazioni. La palla è out. 5-6 Nervini trova la deviazione della difesa sulla parallela da posto quattro. 4-6 Altro pallonetto e altro punto per Antropova. 3-6 Ace per Czyrnia?ska. 3-5 Non trova il campo il muro di Adigwe. 3-4 Meli subisce il muro dalla prima linea polacca. 🔗 Leggi su Oasport.it
Semi Final 3 - Novara vs. Conegliano | Lega Volley Femminile 2026 - Full Match
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Italia-Polonia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ottimo inizio delle azzurre nel primo set, 7-4
LIVE Italia-Turchia 1-1, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio scintillante delle azzurre nel terzo set, 7-1L’Italia e la Turchia si trovano sul punteggio di 1-1 in un’amichevole di volley femminile.
Temi più discussi: LIVE Italia-Polonia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ultimo impegno per le azzurre; AIA Aequilibrium Cup Women Elite: un'ottima Italia batte 3-1 la Turchia; Italvolley, le Azzurre a Genova. Il quadrangolare con Polonia, Serbia e Turchia è su Sky; Italia-Polonia stasera in tv, amichevole volley femminile 2026: orario, canale, streaming.
Test match Italia - Polonia Italia 1 Polonia 0 1° Set Live : 26 - 24 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA SUL CANALE RAI facebook
Previsioni di crescita del PIL nel 2026 per i principali paesi UE: Polonia 3,5% Spagna 2,4% Grecia 1,8% Paesi Bassi 1,0% Francia 0,8% Germania 0,6% Italia 0,5% Se volete essere ancora più tristi, qui un grafico con la posizione x.com
LIVE Italia-Polonia 1-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre rimontano e vincono 26-24 il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it
Come mai noi italiani tendiamo a tutelare (e giustificare) i disonesti? reddit
ITALIA-POLONIA in diretta dalle 21 su Sky Sport Arena e NOWPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ... sport.sky.it