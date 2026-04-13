LIVE Italia-Slovacchia Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | scontro diretto per la promozione
Oggi si gioca Italia contro Slovacchia nel secondo giorno di gare del girone unico della prima divisione ai Mondiali di hockey su ghiaccio femminile 2026. La partita si svolge in diretta e si può seguire aggiornando la nostra copertura in tempo reale. Si tratta di un confronto importante per entrambe le squadre in vista delle prossime fasi del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile. Dopo le splendide Olimpiadi casalinghe le azzurre vanno a caccia della promozione. Avvio incoraggiante grazie alla vittoria per 2-1 maturata ai danni della Norvegia. Appuntamento alle 12.30 con il primo ingaggio, con l’incontro che si disputerà presso il Vasas Jègcentrum di Budapest (Ungheria). Le ragazze guidate da coach Bouchard dovranno alzare l’asticella al cospetto di una compagine ben più ostica di quella scandinava.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda...
Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta per il secondo match negli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026.