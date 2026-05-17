LIVE Italia-Slovacchia Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | secondo impegno per gli azzurri

Oggi si gioca la seconda partita del girone dei Mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera, con l’Italia che affronta la Slovacchia. La partita si svolge in diretta e sarà possibile seguirla attraverso aggiornamenti continui. Gli azzurri cercano di ottenere un risultato positivo dopo l’esordio, mentre gli avversari puntano a confermare le proprie prestazioni. La sfida si tiene in un clima di attesa tra tifosi e addetti ai lavori, con gli occhi puntati sul risultato finale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Slovacchia, valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio che si stanno disputando in Svizzera. Gli azzurri dell’head coach Jukka Jalonen non hanno potuto iniziare al meglio visto che l’avversario affrontato all’esordio della competizione. Infatti, nella giornata di ieri la nostra Nazionale ha affrontato il Canada di Misha Donskov, la formazione che possiamo definire come la grandissima favorita di questa edizione dei Mondiali: i nordamericani infatti hanno ancora il record di maggior numero di successi della competizione con ben 28 vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: secondo impegno per gli azzurri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia Sullo stesso argomento LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: inizia il secondo periodoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Sgambetto di Bonafini ed Italia nuovamente in inferiorità numerica per 120 secondi. Mondiali Top Division 2026: Italia al debutto con il Canada sabato, domenica la Slovacchia. Analisi delle avversarie e numeri, con le date degli ultimi successi azzurri su entrambe hockeyitalia21.com/2026/05/14/mon… x.com LIVE Italia-Canada 0-6, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: nordamericani incontenibili. Azzurri comunque coraggiosi, ora la SlovacchiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Canada, ... oasport.it Italia-Slovacchia 6-3: le azzurre vincono il secondo match mondialeL'Italia ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Slovacchia con il punteggio di 6-3, in un match valido per la seconda giornata del girone unico della Prima Divisione dei Mondiali femminili ... it.blastingnews.com