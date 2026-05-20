Benvenuti alla cronaca della partita tra Italia e Repubblica Ceca, valida per la quarta giornata dei Mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera. La sfida si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. I due team si affrontano in un incrocio considerato difficile per gli azzurri, in un torneo che coinvolge le migliori nazionali del mondo. Seguiremo passo passo tutte le azioni e gli sviluppi di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Repubblica Ceca, incontro valido per la quarta giornata dei Mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera. La Nazionale di Jukka Jalonen deve assolutamente sbloccarsi dopo aver perso le prime tre partite della competizione, ma la Cechia non è l’avversario più comodo da affrontare, anzi. Gli azzurri hanno esordito ai Mondiali con una sconfitta pesantissima subita a favore della fortissima formazione del Canada che ha vinto per 0-6. Successivamente, l’ Italia non è riuscita a far scoccare la scintilla contro la Slovacchia contro la quale ha perso per 1-4, mentre con la Norvegia, ultimo match giocato per il momento, è finita per 0-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: incrocio proibitivo per gli azzurri

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Date e orari del Mondiale ItalBasket Donne Venerdì 4 settembre Cechia-Italia, ore 20.15 (Max-Schmeling-Halle) Domenica 6 settembre Italia-Stati Uniti, ore 20.45 (Berlin Arena) Lunedì 7 settembre Italia-Cina, ore 20.45 (Max-Schmeling-Halle) x.com

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