LIVE Italia-Norvegia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | primo tempo di sofferenza ma gli azzurri non crollano
Alle 17.02, la partita tra Italia e Norvegia dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 è iniziata con gli scandinavi in vantaggio per 1-0. Nel primo tempo, gli azzurri hanno sofferto notevolmente, subendo pressione dalla squadra nordica, che ha alzato il ritmo e ha messo gli italiani sotto pressione nella propria metà campo. La squadra italiana ha cercato di reagire, ma la Norvegia ha mantenuto il controllo del gioco, portando avanti la propria pressione senza cedere.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Dopo pochi minuti però gli scandinavi hanno alzato il livello, riuscendo a schiacciare gli azzurri nella propria metà campo. L’assedio norvegese ha fruttato il vantaggio di Bakke Olsen. 16.59 Gli azzurri hanno cominciato bene i primi minuti della partita. Approfittando anche del power play sono stati anche i primi ad arrivare al tiro e ad essere pericolosi. Finisce il primo tempo 0’10” Bravi gli azzurri a non concedere nemmeno un tiro alla Norvegia in questi primi secondi in inferiorità numerica. 0’54” Due minuti di penalità per Di Perna. L’Italia dovrà affrontare la fine di questo tempo e l’inizio del prossimo con l’uomo in meno. 🔗 Leggi su Oasport.it
SUPER ITALIA! 3-2 al GIAPPONE nel segno di Fantin-Della Rovere | HIGHLIGHTS |
Sullo stesso argomento
LIVE Italia-Norvegia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri devono provare a muovere la classificaBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della partita di hockey ghiaccio fra Italia e Norvegia, valida come...
LIVE Italia-Slovacchia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurri a caccia del pareggio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 Purtroppo gli azzurri non riescono ad uscire da una buca che sembra profondissima.
Ruud esalta #Sinner poi scherza ricordando Norvegia-Italia: Nel calcio la storia è diversa x.com
JONAS LOVV - YA YA YA (LIVE) | Norvegia | Seconda Semifinale | Eurovision 2026 reddit
LIVE Italia-Norvegia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scandinavi meritatamente in vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1'34 Si disancora dal terreno la porta azzurra dopo una bella parata di Fadani. Entrano in pista gli addetti ... oasport.it
Italia-Norvegia oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, programma, streamingL'Italia si prepara per il terzo ed importantissimo appuntamento ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2026 in corso di svolgimento in Svizzera. oasport.it