LIVE Italia-Norvegia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | primo tempo di sofferenza ma gli azzurri non crollano

Alle 17.02, la partita tra Italia e Norvegia dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 è iniziata con gli scandinavi in vantaggio per 1-0. Nel primo tempo, gli azzurri hanno sofferto notevolmente, subendo pressione dalla squadra nordica, che ha alzato il ritmo e ha messo gli italiani sotto pressione nella propria metà campo. La squadra italiana ha cercato di reagire, ma la Norvegia ha mantenuto il controllo del gioco, portando avanti la propria pressione senza cedere.

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