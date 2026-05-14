Alle 14.05 di oggi si è data il via alla sesta tappa del Giro d’Italia 2026, con la partenza in Campania. La tappa si svolge in una regione che rappresenta il fulcro della frazione, che si concluderà con un arrivo previsto in un’altra località. La giornata è segnata dal percorso che attraversa diverse zone della regione, con la partenza annunciata circa mezz’ora prima. La classifica generale del Giro viene aggiornata in tempo reale durante la corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13.30 Poco più di mezz’ora alla partenza delle sesta tappa del Giro d’Italia 2026, per una frazione che vedrà la Campania assoluta protagonista. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli. La Corsa Rosa arriva nel capoluogo campano per la quarantasettesima volta nella sua storia. Sono 141 i km che affronteranno oggi i corridori. L’unico GPM della giornata è quello di Cava De’ Tirreni (6.5 km al 3% medio, quarta categoria), che però è ancora molto lontano dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: alle ore 14.05 la partenza della sesta tappa

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