LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari deve reagire a Corno alle Scale
Oggi si svolge la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo in una località montana. La corsa segue un percorso in salita che porta i ciclisti alle Corno alle Scale, una delle tappe più impegnative di questa edizione. Durante la gara, Pellizzari e Corno alle Scale sono i punti di attenzione, con i corridori che cercano di muoversi in classifica. La giornata si presenta come una delle più dure del percorso, con numerosi tratti in salita e cambi di ritmo frequenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona tappa del Giro d’Italia 2026. La prima settimana dell’edizione 109 della corsa rosa si chiude con una frazione di 184 chilometri che porterà i corridori da Cervia a Corno alle Scale. Secondo arrivo in salita di quest’edizione dopo il mitico Blockhaus di venerdì. La prima parte di gara è totalmente pianeggiante fino ad arrivare allo sprint intermedio di Marzabotto, dove la strada è già leggermente in salita. Si continua leggermente a salire fino ad arrivare ai piedi della Querciola (11. 🔗 Leggi su Oasport.it
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