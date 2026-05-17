LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari deve reagire a Corno alle Scale

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo in una località montana. La corsa segue un percorso in salita che porta i ciclisti alle Corno alle Scale, una delle tappe più impegnative di questa edizione. Durante la gara, Pellizzari e Corno alle Scale sono i punti di attenzione, con i corridori che cercano di muoversi in classifica. La giornata si presenta come una delle più dure del percorso, con numerosi tratti in salita e cambi di ritmo frequenti.

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