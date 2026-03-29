LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli al comando Hamilton sorpassa Russell!

Durante il 32° giro del GP Giappone 2026, Antonelli guida la corsa, mentre Hamilton supera Russell. Verstappen si trova in ottava posizione, a circa sette decimi da Gasly, che lo precede in classifica. La gara prosegue con i piloti impegnati in sorpassi e strategie, e gli aggiornamenti arrivano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32° giro53 Verstappen è mestamente ottavo. Davanti a lui c’è Gasly a 7 decimi. 32° giro53 Antonelli è in fuga. 2?8 su Piastri. 31° giro53 Tutto come previsto: Hamilton già in difficoltà, Russell è vicinissimo. 31° giro53 Comunque il vantaggio tecnico della Mercedes sembra essersi assottigliato. E chissà cosa potrà accadere con i mese di aprile senza gare: lì gli aggiornamenti saranno importanti da parte di tutte le squadre. 30° giro53 La classifica aggiornata: 1 Kimi Antonelli (Mercedes) — Leader 2 Oscar Piastri (McLaren) — +1.854 3 Lewis Hamilton (Ferrari) — +2.337 4 George Russell (Mercedes) — +3.004 5 Charles Leclerc (Ferrari) — +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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