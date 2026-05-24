LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Hamilton sta andando a riprendere Verstappen! Antonelli in testa

Durante il 54° giro del Gran Premio del Canada, si è verificato un Virtual Safety Car. Hadjar e Piastri sono rientrati ai box per cambiare gomme, scontando anche una penalità di 10 secondi. Nel frattempo, Hamilton stava cercando di recuperare Verstappen, mentre Antonelli si trovava in testa alla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54° giro68 Virtual Safety Car. 53° giro68 Hadjar e Piastri rientrano ai box per cambiare gomme e scontano anche i 10 secondi di penalità. 52° giro68 Hadjar di nuovo in scia a Leclerc, ma dovrà scontare 10? di penalità. 52° giro68 Prepariamoci ad un duello tra i due piloti che più di tutti hanno segnato gli ultimi 10 anni: Verstappen e Hamilton. Solo 1?9 il divario tra i due. 51° giro68 Verstappen che ora deve guardarsi le spalle da Hamilton, che sta risalendo con veemenza. 51° giro68 Antonelli è tornato ad allungare: 5?5 su Verstappen. 50° giro68 La classifica aggiornata. Ricordiamo che Hadjar e Piastri devono scontare 10? di penalità, Bottas 5?. 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1 News: Hamilton Retirement Pressure Grows

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