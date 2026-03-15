LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Kimi Antonelli riporta l’Italia in vetta! Hamilton vince un epico duello con Leclerc!

Durante la gara di Formula 1 in Cina, Kimi Antonelli ha ottenuto la vittoria, portando l’Italia in testa alla classifica. Lewis Hamilton ha concluso primo dopo un duello intenso con Charles Leclerc, che si è svolto nel corso della corsa. La gara è iniziata alle 9.43 e ha visto diversi sorpassi e momenti di tensione tra i piloti. Il pubblico ha seguito con attenzione l’intero svolgimento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 9.43 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 9.43 Ci scusiamo, amici di OA Sport. Antonelli non ha realizzato il Grand Chelem, perché in partenza era stato superato da Hamilton. 9.43 Russell guida il Mondiale piloti con 51 punti, Antonelli è secondo a -4. Leclerc a 34, Hamilton a 33. Mercedes allunga nella graduatoria costruttori con 98 punti, la Ferrari segue a 67. 9.42 La Mercedes resta superiore alla Ferrari: su questo verdetto non si discute. La Rossa è superiore in partenza e scalda meglio le gomme. Tuttavia, sul passo, non c’è storia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli riporta l’Italia in vetta! Hamilton vince un epico duello con Leclerc! Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton vince un duello con Leclerc già passato alla storia. Antonelli leaderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49° giro/56 Antonelli continua ad allungare. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell in vetta nella Sprint davanti a Leclerc, 4° Hamilton e 7° Antonelli. C’è la Safety CarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/19 La Safety Car rientra! 16° giro/19 Ora vedremo se la Ferrari sfrutterà ancora le sue qualità... Contenuti utili per approfondire Kimi Antonelli Temi più discussi: Sali in macchina con Kimi Antonelli: il giro della pole position in Cina. VIDEO; Formula 1, oggi il Gp di Cina - La gara in diretta; Formula 1 2026, Gp Cina: pole di Kimi Antonelli. Ferrari 3° e 4°; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari contro Mercedes dalle 8.00! Antonelli parte in pole. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton vince un duello con Leclerc già passato alla storia. Antonelli leaderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56° giro/56 Kimi Antonelli viaggia verso la storia. Questo è un nuovo inizio. Una nuova storia tutta italiana. oasport.it F1, Kimi Antonelli vince il GP di Cina. Gioia vera per Lewis HamiltonIl giovane pilota azzurro conquista la prima vittoria in F1. Alle sue spalle il compagno di scuderia George Russell. Sul podio Sir Lewis. sportal.it Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è divent facebook Zazzaroni e la pole di Kimi Antonelli: «È la ribellione al limite dei 30 all'ora» x.com