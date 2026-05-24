Durante il Gran Premio del Canada 2026, il pilota Antonelli ha perso tempo durante le operazioni di doppiaggio, consentendo a Verstappen di avvicinarsi. Nel corso del giro 45 su 68, Antonelli ha mantenuto un vantaggio di circa cinque secondi e mezzo su Verstappen. Nel frattempo, Hamilton ha iniziato una rimonta su Verstappen, senza ulteriori dettagli sulla posizione attuale dei piloti o sui tempi di gara.

47° giro68 E’ da capire se la Mercedes sia meno dominante con gomme medie o se Antonelli stia gestendo. 47° giro68 Si riparte dopo il regime di Virtual Safety Car. Che è costato caro ad Antonelli: Verstappen a 4"2. 46° giro68 Virtual Safety Car per rimuovere dei pezzi della Cadillac persi in pista da Perez. 45° giro68 Antonelli torna ad allungare: 5"4 su Verstappen. Hamilton a 3"6 dall’olandese. 44° giro68 Hadjar penalizzato 10 secondi. Ha cambiato troppe volte traiettoria nel duello precedente con Leclerc. 1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 2 Max Verstappen Red Bull Racing +5.3993 Lewis Hamilton Ferrari +9.3014 Charles Leclerc Ferrari +17.147 5 Isack Hadjar Red Bull Racing +18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Antonelli perde tempo nei doppiaggi, Hamilton in rimonta su Verstappen

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