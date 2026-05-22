LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | parte forte Verstappen nelle libere Ferrari e Antonelli non forzano

Durante le sessioni di prove libere del Gran Premio del Canada del 2026, Verstappen ha mostrato un buon ritmo e si è posizionato in testa. La Ferrari e Antonelli non hanno spinto al massimo durante queste prime fasi, mantenendo un approccio più conservativo. Alle 18.52, Russell ha conquistato la terza posizione, distanziato di 0,369 secondi dal leader. La giornata procede con i piloti che cercano di ottimizzare le loro vetture in vista delle qualifiche.

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