LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | parte forte Verstappen nelle libere Ferrari e Antonelli non forzano
Durante le sessioni di prove libere del Gran Premio del Canada del 2026, Verstappen ha mostrato un buon ritmo e si è posizionato in testa. La Ferrari e Antonelli non hanno spinto al massimo durante queste prime fasi, mantenendo un approccio più conservativo. Alle 18.52, Russell ha conquistato la terza posizione, distanziato di 0,369 secondi dal leader. La giornata procede con i piloti che cercano di ottimizzare le loro vetture in vista delle qualifiche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52 Sale in terza posizione Russell a 0?369, terza piazza. 18.51 Arriva Antonelli che migliora il suo riscontro e si porta in terza posizione a 0?839 da Verstappen. 18.51 Russell scala la classifica e si porta in quarta posizione a 0?987. 18.51 Piastri gira lentamente e non migliora il suo riscontro, rimanendo in terza posizione. 18.50 Russell migliora e si porta in quinta posizione a 1?343. 18.49 Russell si lancia per un giro veloce con la Mercedes. 18.47 Si torna in pista per una sessione, ora come ora, difficilmente da leggere per questo stop dovuto al problema tecnico di Lawson. 18.45 In questo momento si sta recuperando la monoposto di Lawson, si tornerà in pista tra un minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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